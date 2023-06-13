القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات بالدائر

طيران الرياض ستكون قصة نجاح السنوات العشر المقبلة رفع عدد رحلات قطار الحرمين السريع لـ 126 رحلة يوميًا طيران الرياض تعلن فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات المملكة توثق تعاونها مع المستثمرين الصينيين بشكل أكبر وأعمق أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء 10 أيام متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وصول أكثر من نصف مليون حاج للمدينة المنورة أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.