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تركت في المستشفى بدون أهل لمدة 9 أشهر

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
المواطن - فريق التحرير

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ضرب المواطن سلطان بن محمد القحطاني، أروع الأمثلة في النخوة والعطاء ابتغاءً لوجه الله تعالى، وذلك بعدما تبنى طفلة يتيمة تدعى سميرة، وأعطاها حنان الأب ورعايته حتى وصلت إلى بر الأمان وشهد حفل تخرجها هو وأسرته.

تفاصيل القصة

وروى سلطان القحطاني في مقطع فيديو تفاصيل القصة، والتي بدأت عندما كان يعمل رئيس الأقسام الداخلية والتمريض بمستشفى سراة عبيدة، وكان مسؤولًا وقتها عن استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكان من ضمنهم الابنة سميرة.

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وأضاف أنها بقيت في المستشفى لمدة 9 أشهر، ولم يأتِ أحد لاستلامها، وهنا دخلت الطفلة في حالة نفسية صعبة وحزن شديد، ما دفعه إلى التفكير في تبنيها بعد مشاركة أسرته في اتخاذ القرار وترحيبهم به، حيث كان يعاملها هو وزوجته مثل أولاده ولم تشعر يومًا بأنها غيرهم، فأكملت فرحتهم وبقيت الـ9 في أولاده.

خير وبركة

وأكد أنها تأقلمت بسرعة مع عائلته، ودرست كل مراحل التعليم، حتى تخرجت من الجامعة، وقبلها تم عقد قرانها على رجل فاضل لتصبح حياتها أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أنها كانت بركة، ونورًا، وخيرًا لبيته وأسرته، داعيًا كل من يقتدر على تبني طفل أن يفعل ذلك.

وبشأن الصورة التي تم تداولها من حفل تخرجها من جامعة الملك خالد وفرحته واحتضانه لها، أكد أنه لا يمكن وصف شعوره وأسرته بالأمر، مؤكدًا أنه لا يعلم من التقطها والصدى الذي حاز عليه منها.

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