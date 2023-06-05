القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030

بحث وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، اليوم الاثنين، مع وزير الاستثمار البريطاني دومينيك جونسون سبل تطوير التعاون المشترك وتحفيز الشركات البريطانية لتوسيع أعمالها في السعودية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية 2030.

وقال القصبي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “اجتمعت اليوم مع معالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، بمشاركة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن سلطان، وناقشنا تطوير تعاوننا المشترك وتحفيز الشركات البريطانية لتوسيع أعمالها في المملكة والاستفادة من الفرص الواعدة في رؤية السعودية 2030”.

القصبي في لندن

كان وزير التجارة ماجد القصبي قد وصل إلى العاصمة لندن بالأمس ، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال؛ تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.