القصة الكاملة لأصوات الانفجارات فوق واشنطن

طاردت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي، طائرة خفيفة عقب انتهاكها المجال الجوي في واشنطن العاصمة لتتحطم جنوب غرب ولاية فرجينيا.

انفجارات صوتية

وبحسب مسؤولين أمريكيين، تسببت المقاتلات النفاثة بحدوث دوي انفجارات صوتية فوق العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتابعت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة الخفيفة من طراز سيسنا وتحطمت في تضاريس جبلية في جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وذكر مسؤول أمريكي، أن الطائرات المقاتلة لم تتسبب في هجوم أسفر عن تحطم الطائرة.

وكانت طائرة سيسنا كانت تسير بالقيادة الذاتية ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بكابتن الطائرة.

وتسبب الانفجار الصوتي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عالية هزت الأرض والجدران.