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أكد أن السعودية ستستثمر أكثر من 800 مليار دولار

القطاع السياحي السعودي حقق نموًا في الناتج المحلي بـ4.45%

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
القطاع السياحي السعودي حقق نموًا في الناتج المحلي بـ4.45%
المواطن - واس

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أكد وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن الوزارة وضعت خططًا لقطاع السفر والسياحة تمثل 3% من سوق العمل، مبيناً أن السياحة في السعودية حققت نمواً في الناتج المحلي بنسبة 4.45 %، لافتًا إلى أن السعودية ستستثمر أكثر من 800 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة.

التأشيرة إلكترونيًا

وأفاد خلال مشاركته في مؤتمر الأعمال العربي الصيني، أن السائح يستطيع الآن الحصول على التأشيرات السياحية إلكترونيًا، ومنذ إطلاق مبادرات السياحة تم السماح لـ 49 دولة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية، كما أن هناك الكثير من الدول العربية تعمل باجتهاد لزيادة إسهاماتها في قطاع السفر والسياحة، مشيراً إلى أن من يملك تأشيرة شنجن أو تأشيرة دخول أوروبا يمكنه من خلال قنوات التواصل المختلفة مع جميع الجهات، تقديم الطلبات عبر الإنترنت بكل سهولة.

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وأوضح أن القطاع السياحي في المملكة من أهم المحاور الرئيسة في رؤية السعودية 2030، مبيناً أن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأسرع تعافيًا من الجائحة بين المناطق الخمس الرئيسة ما أسهم في نمو قطاع السياحة والسفر العالمي.

توفير الفرص الوظيفية

وبين أن القطاع السياحي أسهم في توفير الفرص الوظيفية، وتعزيز التنمية المستدامة والاجتماعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والجهود المشتركة لدعم القطاع السياحي.

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