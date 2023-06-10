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وقت مثالي لرصد التضاريس

القمر في التربيع الأخير الليلة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
القمر في التربيع الأخير الليلة
المواطن - واس

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أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير اليوم السبت عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر، في حين سيشرق بعد ذلك القمر في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وقت مثالي

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن فترة التربيع الأخير يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم ويعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

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وبين أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة يوم الأحد 11 يونيو وسيبقى بعد ذلك في السماء إلى أن يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

مسافة قصيرة

يشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر ذو الحجة.

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