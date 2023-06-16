القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل

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أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، إغلاق أبوابها الاثنين القادم، وذلك بالتزامن مع إجازة فيدرالية في الولايات المتحدة.
وقالت القنصلية السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، إنها تود التنويه للمواطنين، بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين القادم، تزامنًا مع إجازة فيدرالية، وسوف يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023م.
ولفتت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، إلى أنه للحالات الطارئة -لا قدر الله- يمكن التواصل مع الرقم التالي: 3108956642.
وفي وقت سابق، نوهت القنصلية السعودية في سيدني بأنها ستتوقف عن العمل، بمناسبة اجازة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.
ولفتت القنصلية إلى أنها ستستأنف العمل يوم الثلاثاء بتاريخ 13 يونيو 2023م، موضحة أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على الأرقام التالية: 0473999119، أو البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين.
نود التنويه بأن القنصلية سوف تكون مغلقة يوم الإثنين القادم تزامنًا مع اجازة فيدرالية ،وسوف يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 2023/06/20 .
للحالات الطارئة – لا قدر الله – يمكنكم التواصل مع الرقم التالي:
3108956642
— SAUDI Consulate LA (@KSAconsulateLA) June 16, 2023