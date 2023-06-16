Icon

خطيب المسجد النبوي: أكثروا من الذكر والتهليل والتكبير Icon محمد بن سلمان يصل قصر الإليزيه وماكرون في مقدمة مستقبليه Icon أبطال كأس العرب لكرة قدم الصالات قبل نهائي 2023 Icon قصر الإليزيه يتهيأ لاستقبال محمد بن سلمان Icon خطيب المسجد الحرام: اغتنموا العشر الأوائل من ذي الحجة Icon الرائد في طريقه لحسم صفقة أمير سعيود Icon خلاف وحيد بين الاتحاد وكانتي Icon موسيماني مرشح لتدريب الوحدة Icon ديلغادو يقترب من كورينثيانز Icon القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نوهت المواطنين التواصل معها في الحالات الطارئة

القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، إغلاق أبوابها الاثنين القادم، وذلك بالتزامن مع إجازة فيدرالية في الولايات المتحدة.

إجازة فيدرالية

وقالت القنصلية السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، إنها تود التنويه للمواطنين، بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين القادم، تزامنًا مع إجازة فيدرالية، وسوف يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023م.

قد يهمّك أيضاً
عم الشهيد الفريح: لو جاز لنا تحويل العزاء عرس لفعلنا

عم الشهيد الفريح: لو جاز لنا تحويل العزاء عرس لفعلنا

اللقطات الأولى وكواليس محاكمة ترامب بقضية الوثائق السرية

اللقطات الأولى وكواليس محاكمة ترامب بقضية الوثائق السرية

ولفتت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، إلى أنه للحالات الطارئة -لا قدر الله- يمكن التواصل مع الرقم التالي: 3108956642.

القنصلية في سيدني

وفي وقت سابق، نوهت القنصلية السعودية في سيدني بأنها ستتوقف عن العمل، بمناسبة اجازة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.

ولفتت القنصلية إلى أنها ستستأنف العمل يوم الثلاثاء بتاريخ 13 يونيو 2023م، موضحة أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على الأرقام التالية: 0473999119، أو البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
الرياضة

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الرياضة
مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان
العالم

مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان

العالم
طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا
غرائب

طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا

غرائب
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
الرياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة
القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030
السعودية اليوم

القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة...

السعودية اليوم
توصيل الأدوية بالطائرات في دبي
تكنولوجيا

توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

تكنولوجيا
وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق
السعودية اليوم

وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة...

السعودية اليوم