القنصل السعودي بإسطنبول: طريق مكة لاقت ترحيبًا من الحكومة والحجاج

أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في إسطنبول، عبدالمجيد بن حمد الدوسري، أن مبادرة “طريق مكة” في جمهورية تركيا الشقيقة لاقت ترحيبًا من الحكومة التركية والحجاج الأتراك الذين عبروا عن شكرهم للمملكة حكومة وشعبًا، على ما يقدمونه لضيوف الرحمن من خدمات، وفي مقدمتها “مبادرة طريق مكة” التي تقدم خدماتها للحجاج قبل مغادرتهم بلدهم.

طريقة مكة

جاء ذلك، عقب زيارته صالة مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول الدولي اليوم، حيث اطلع على سير عمل فريق مبادرة طريق مكة، وشاهد إنهاء إجراءات الحجاج قبل مغادرتهم إلى السعودية.

وقال الدوسري: “إن مبادرة طريق مكة نفذت في سبع دول منها جمهورية تركيا هذا العام في مطار إسطنبول، وإن شاء الله في العام القادم تكون في أكثر من مطار في تركيا لخدمة ضيوف الرحمن“.

تسهيل الإجراءات

وأشار إلى أن السعودية جندت طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، الذي يفدون من أنحاء المعمورة، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، تشدد على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وأن تقدم لهم الخدمات في بلدانهم من خلال مبادرة طريق، وعند وصولهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة يحاطون بعناية واهتمام كافة القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وبين أن السعودية بعثت أبناءها وبناتها لتقديم الخدمة للحاج في وطنه، لتختصر عليه الوقت والجهد، لكي يتفرغ لرحلته الإيمانية وينتقل إلى مقر إقامته بكل يسر وسهولة، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ للسعودية قيادتها الرشيدة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من جهود وتوجيهات لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يديم الأمن والأمان على وطن المحبة.