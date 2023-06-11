القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مساء اليوم، مباراة الأهلي والوداد الرياضي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب ” المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية”.

وتُنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية، BEIN SPORTS HD 4 , BEIN SPORTS FR 4 HD MAX.

الأهلي والوداد

وكانت مباراة الأهلي والوداد التي أُقيمت يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، قد انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 2\1، سجلهما بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، وأحرز سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.

ويحتاج الوداد لتحقيق الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين على الأقل، من أجل التتويج باللقب للمرة الرابعة، فيما يكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، كما أن خسارته بفارق هدف مع تسجيل نتيجة أكبر من 2\1 تمنحه البطولة.

التشكيل المتوقع للفريقين

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق المغربي مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا بالتشكيل التالي؛ يوسف المطيع، أيوب عملود، يحيي عطية الله، أيمن أبو الفتح، أرسين زولا، يحيي جبران، أيمن الحسوني، رضا الجعدي، محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة وسامبو جونيور.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود كهربا “محمد شريف”.