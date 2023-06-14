القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة هولندا وكرواتيا التي تنطلق بعد قليل في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

دوري الأمم الأوروبية

وتقام المباراة على ملعب نادي فينورد الهولندي في العاصمة الهولندية أمستردام، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, NPO 1 , TV 6 SWEDEN , CBC SPORT HD HUNGARY, C MORE SPORT 1 HD FIN.

وسيواجه الفائز من مباراة هولندا وكرواتيا، الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.