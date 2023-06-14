القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

مساعي فرنسية لإقناع ماسك بافتتاح مصنع عملاق على أراضيها مرشح رئاسة نادي الاتحاد : لو حصلت على 5% من نسبة الأصوات مكسب لي ! خطأ هندسي في فيلا يكلف صاحبه 200 ألف ريال السند: برامج توعوية وميدانية تلبي احتياجات الحجاج الفيدرالي الأمريكي: ملتزمون بكبح التضخم عند 2% السبب الحقيقي وراء إيقاف ميسي في مطار الصين وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد آل سعود مقتل 78 شخصًا في غرق مركب قبالة السواحل اليونانية استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية بالعالم استقبال حجاج بيت الله الحرام بالهدايا ضمن مبادرة حفاوة
يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة هولندا وكرواتيا التي تنطلق بعد قليل في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة على ملعب نادي فينورد الهولندي في العاصمة الهولندية أمستردام، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, NPO 1 , TV 6 SWEDEN , CBC SPORT HD HUNGARY, C MORE SPORT 1 HD FIN.
وسيواجه الفائز من مباراة هولندا وكرواتيا، الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.