القنوات الناقلة لـ نهائي دوري الأمم الأوروبية

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم، مباراة إسبانيا وكرواتيا وذلك في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2022/2023.

وتنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب نادي فينورد في هولندا.

كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , NPO1 , ALPHA TV , TRT SPOR HD , ZIGGO SPORT VOETBAL, BNT 1 HD BULGARIA.

نهائي دوري الأمم الأوروبية

وتأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز هولندا بنتيجة 4\2، في لقاء امتد إلى الوقت الإضافي.

وسيكون تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع مكونًا من: ” أوناي سيمون، جوردي ألبا، إيمريك لابورت، روبين لو نورماند، داني كارفاخال، رودري، مارتن زوبيميندي، جافي، أولمو، ماركو أسينسيو، وألفارو موراتا”.

أما تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع مكونًا من: ” دومينيك ليفاكوفيتش، سوزا، مارتين إيرليتش، جوسيب سوتالو، جوزيب يورانوفيتش، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، مودريتش، إيفان بيريسيتش، ماريلو باساليتش وأندري كراماريتش.

منتخب إيطاليا يحتل المركز الثالث

وكان المنتخب الإيطالي احتل المركز الثالث في البطولة، وذلك بعد فوزه قبل قليل على المنتخب الهولندي بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل للمنتخب الإيطالي كل من ” فريدريكو دي ماركو ودافيد فراتسي وفريدريكو كييزا”، بينما سجل لمنتخب هولندا هدفين كل من ستيفن بيرجوين وجورجينيو فينالدوم.