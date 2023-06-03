القهوة السعودية حاضرة في استقبالات الحجاج بمكة

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، حضور القهوة السعودية في استقبالات الحجاج في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو، الاحتفاء بوصول الحجاج إلى مكة المكرمة من خلال تقديم الورود والقهوة السعودية والحلوى والبلح لهم.

تصاريح العمرة

ويواصل الحجاج وصولهم إلى مكة المكرمة من أجل أداء مناسكهم، فيما أكدت وزارة الحج والعمرة، أن يوم غد الأحد الموافق 15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وأوضحت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج؛ لافتة إلى أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023م.

وجددت الوزارة التأكيد على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مشددة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو يوم 29 ذو القعدة الجاري الموافق 18 يونيو 2023.