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منظومة متكاملة ومستدامة مع الجهات ذات العلاقة

الكشافة جهود إنسانية مبذولة خدمة للحجاج

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
الكشافة جهود إنسانية مبذولة خدمة للحجاج
المواطن - واس

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يكاد لا يلتفت الحاج أو العامل بالحج في أي موقعٍ بالمشاعر المقدسة يمنةً أو يسرة، إلا ويجد كشافاً أو جوالاً يدفع بحاج أو حاجة من كبار السن أو المرضى، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة على الكرسي المتحرك، وكذلك الأمر تفعله فتيات الكشافة في المستشفيات اللاتي يساندن وزارة الصحة متطوعات بمكة المكرمة، في إطار حرص جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة على تعظيم المشاركة المجتمعية في موسم الحج ، ومراعاة احتياجات تلك الفئة ، والأخذ بالإجراءات التي من شأنها التيسير على الحجاج.

وفي هذا الشأن أوضح قائد عام معسكرات الخدمة سعيد محمد أبو دهش، أنهم يعملون جاهدين على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، والمشاركة في التسهيل عليهم من خلال منظومة متكاملة ومستدامة مع الجهات ذات العلاقة وخاصة شركاء النجاح وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة.

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