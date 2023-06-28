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إرشاد 36769 حاجًا بالتوجيه والشرح

الكشافة يرشدون أكثر من 38 ألف حاج تائه يوم عرفة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ مساءً
الكشافة يرشدون أكثر من 38 ألف حاج تائه يوم عرفة
المواطن - واس

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أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية في يوم عرفة 38323 حاجاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 1554 حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 36769 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 297 طلعة.

4 مراكز استعلام

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم التاسع أكثر من 1500 كشاف وجوال وقائد عملوا في أربعة مراكز استعلام وخدمات تابعة لوزارة الحج والعمرة الشريك الرئيس لجمعية الكشافة في إرشاد الحجاج التائهين، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

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