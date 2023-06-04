الكشف عن سبب كارثة القطارين في الهند

هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
قال وزير السكك الحديد الهندي، أشويني فايشناو، إن حادث خروج القطارين عن مسارهما والذي خلف مئات القتلى والجرحى، نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ.
وأضاف في حديث لـ شبكة تلفزيون نيودلهي، اليوم الأحد، أن التحقيق سوف يكشف من فعل ذلك وما هو السبب.
جاء الكشف عن ملابسات الحادث بينما تعمل السلطات الهندية على إزالة حطام قطاري الركاب اللذين خرجا عن القضبان في مديرية بالاسور بولاية أوديشا شرقي البلاد مساء الجمعة، في واحد من أكثر حوادث السكك الحديد دموية في الهند منذ عقود.
وكانت وكالة الأنباء برس ترست أوف إنديا ذكرت في وقت سابق أن تحقيقًا أوليًا خلص إلى أنه تم إرسال إشارة إلى القطار كورومانديل إكسبريس لدخول خط المسار الرئيسي ولكن تم إلغاء الإشارة لاحقا، ودخل القطار خطًا آخر يعرف باسم الخط الحلقي، واصطدم بقطار بضائع كان متوقفًا هناك.
وخرجت 10 إلى 12 عربة قطار عن مسارها، وسقطت حطام من بعض العربات المحطمة على مسار قريب.
وقع الحادث في حين كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يركز على تحديث شبكة السكك الحديدية التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني في الهند التي أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 1.42 مليار نسمة.
وعلى الرغم من جهود الحكومة لتحسين سلامة السكك الحديدية، تحدث عدة مئات من الحوادث كل عام في أكبر شبكة قطارات تحت إدارة واحدة في العالم.