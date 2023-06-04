الكشف عن سبب كارثة القطارين في الهند

قال وزير السكك الحديد الهندي، أشويني فايشناو، إن حادث خروج القطارين عن مسارهما والذي خلف مئات القتلى والجرحى، نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ.

وأضاف في حديث لـ شبكة تلفزيون نيودلهي، اليوم الأحد، أن التحقيق سوف يكشف من فعل ذلك وما هو السبب.

أكثر الحوادث دموية

جاء الكشف عن ملابسات الحادث بينما تعمل السلطات الهندية على إزالة حطام قطاري الركاب اللذين خرجا عن القضبان في مديرية بالاسور بولاية أوديشا شرقي البلاد مساء الجمعة، في واحد من أكثر حوادث السكك الحديد دموية في الهند منذ عقود.

وكانت وكالة الأنباء برس ترست أوف إنديا ذكرت في وقت سابق أن تحقيقًا أوليًا خلص إلى أنه تم إرسال إشارة إلى القطار كورومانديل إكسبريس لدخول خط المسار الرئيسي ولكن تم إلغاء الإشارة لاحقا، ودخل القطار خطًا آخر يعرف باسم الخط الحلقي، واصطدم بقطار بضائع كان متوقفًا هناك.

وخرجت 10 إلى 12 عربة قطار عن مسارها، وسقطت حطام من بعض العربات المحطمة على مسار قريب.

تحديث شبكة السكك الحديدية

وقع الحادث في حين كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يركز على تحديث شبكة السكك الحديدية التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني في الهند التي أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 1.42 مليار نسمة.

وعلى الرغم من جهود الحكومة لتحسين سلامة السكك الحديدية، تحدث عدة مئات من الحوادث كل عام في أكبر شبكة قطارات تحت إدارة واحدة في العالم.