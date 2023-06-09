الكشف عن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

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أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الجمعة، عن موعد حفلها السنوي، لتسليم جائزة الكرة الذهبية، وجوائز الأفضل في العالم لعام 2023.
ومن المقرر أن يُقام حفل جائزة الكرة الذهبية، يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر المقبل، في أحد المسارح العريقة بالعاصمة الفرنسية باريس.
ولفتت مجلة فرانس فوتبول، إلى أنه سيتم الكشف عن المرشحين للجوائز المختلفة يوم 6 سبتمبر 2023، حيث سيترشح 30 لاعبًا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
كما تترشح 20 لاعبة لجائزة السيدات، بجانب وجود 10 لاعبين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، بالإضافة إلى 10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.
وأشارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم الإعلان عن المرشحين لجائزة سقراط يوم 7 يوليو المقبل.
وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، قد نال جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حيث قاد المرينغي لحصد لقبي الدوري الإسباني الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
وانتقل كريم بنزيما مؤخرًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث وقع على عقد حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد عقب مسيرة دامت لمدة 14 عامًا.