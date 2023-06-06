الكلية التقنية بالطائف تعلق التدريب الحضوري المسائي

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن تعليق التدريب الحضوري في الكلية التقنية للبنين بالطائف في البرامج المسائية اليوم الثلاثاء.
وحسب ما نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، قررت المؤسسة العامة التدريب التقني تعليق التدريب الحضوري في الكلية التقنية للبنين بالطائف في البرامج المسائية اليوم الثلاثاء، ويتم تحويله عبر منصة البلاك بورد، نظرا للأحوال الجوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة في مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم وميسان، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.