الكهرباء: لا انقطاعات مؤثرة أول أيام العيد في مشعر منى

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أكدت شركة الكهرباء السعودية أنه لا انقطاعات مؤثرة أول أيام العيد في مشعر منى.
ويوم أمس سجّلت الشركة السعودية للكهرباء أحمالًا تاريخية في مشعر عرفات، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ظهر اليوم 376 ميجا وات دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.
وأكدت الشركة أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مُخطط له بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مبينة أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.