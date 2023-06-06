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اللقطات الأولى لنظارة أبل للواقع الافتراضي

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
اللقطات الأولى لنظارة أبل للواقع الافتراضي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلنت شركة Apple عن سماعة رأس للواقع المعزز تسمى Apple Vision Pro، والتي سُتحدث نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا.

اللقطات الأولى لنظارة أبل

وأظهرت اللقطات الأولى للنظارة، التي نشرتها وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، بعد مؤتمر المطورين لشركة أبل، وظهر أول منتج من Apple تنظر إليه، ولا تطلع عليه، والتي تحتوي على حزمة بطارية منفصلة ويتم التحكم فيها بالعينين واليدين والصوت، بحسب الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك.

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وتعمل أبل على سماعة الرأس منذ سنوات، ويقال إنها مرت بالعديد من التكرارات بالإضافة إلى سنوات من التأخير، من المفترض أن تكون إضافة توقيع الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى مجموعة منتجات Apple، وقد نالت الثناء من المطلعين على الصناعة، على الرغم من أنها ستدخل سوقًا لم تنطلق بعد.

ومن المحتمل أن يكون منافسها الأساسي هو Meta، التي تمتعت بنجاح نسبي من خلال سماعة الرأس Quest 2 التي تركز على الألعاب وحصلت على استقبال أكثر تباينًا في لعبة Quest Pro المخصصة للأغراض العامة.

تصميم مبتكر

وقد تم تصميم Reality Pro لدعم تطبيقات AR وVR، وهو جهاز مستقل يتميز بتصميم مبتكر دون الحاجة إلى وحدة تحكم مخصصة، وبدلًا من ذلك، وبفضل استخدام العديد من الكاميرات الخارجية، تخطط Apple للاعتماد كليًّا على المدخلات الصوتية وإيماءات اليد.

وأنشأت Apple ميزة جديدة تسمى EyeSight تستخدم شاشة خارجية والكاميرات الداخلية لسماعة الرأس حتى يتمكن المستخدمون من رؤية ردود أفعالك أثناء ارتداء شخص ما لسماعة الرأس.

أهمية السماعة

ويمكنك استخدام تطبيقات مألوفة مثل Safari وغيرها بينما تظل قادرًا على التفاعل مع الأشياء أو الأشخاص في العالم الحقيقي. وبينما تم تصميم Vision Pro للاستخدام في المنزل.

وتقول Apple: إنه بفضل الإصدارات الجديدة من التطبيقات المألوفة مثل FaceTime، فإن سماعة الرأس تعد أيضًا أداة تعاون رائعة لمن هم على الطريق.

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