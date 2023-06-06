اللقطات الأولى لنظارة أبل للواقع الافتراضي

وأظهرت اللقطات الأولى للنظارة، التي نشرتها وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، بعد مؤتمر المطورين لشركة أبل، وظهر أول منتج من Apple تنظر إليه، ولا تطلع عليه، والتي تحتوي على حزمة بطارية منفصلة ويتم التحكم فيها بالعينين واليدين والصوت، بحسب الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك.

وتعمل أبل على سماعة الرأس منذ سنوات، ويقال إنها مرت بالعديد من التكرارات بالإضافة إلى سنوات من التأخير، من المفترض أن تكون إضافة توقيع الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى مجموعة منتجات Apple، وقد نالت الثناء من المطلعين على الصناعة، على الرغم من أنها ستدخل سوقًا لم تنطلق بعد.

ومن المحتمل أن يكون منافسها الأساسي هو Meta، التي تمتعت بنجاح نسبي من خلال سماعة الرأس Quest 2 التي تركز على الألعاب وحصلت على استقبال أكثر تباينًا في لعبة Quest Pro المخصصة للأغراض العامة.