اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر

وفُرضت إجراءات مكافحة الإرهاب في المناطق الثلاث، يوم السبت، تزامنًا مع تحرك رتل من مرتزقة فاغنر باتجاه موسكو، وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

كما عرضت وسائل إعلام حكومية روسية، يوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وهو يزور مركزًا للقيادة العسكرية، في أول ظهور من نوعه منذ تمرد فاغنر نهاية الأسبوع. ولا يوجد ما يشير إلى مكان أو وقت تصوير المقطع.

حرب فاغنر مع شويغو

وكان زعيم مجموعة مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوجين، قد انتقد شويغو ووصفه بأنه شرير وطالب بإقالته، وأمر مقاتليه بالتقدم نحو موسكو.