اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر

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أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إلغاء إجراءات مكافحة الإرهاب، التي فُرضت في العاصمة الروسية، خلال ما وصفته السلطات يوم السبت بأنه “تمرد مسلح” نظمته مجموعة مرتزقة فاغنر، بزعامة يفغيني بريغوجين.
جاء إعلان سوبيانين في بيان نُشر على تطبيق تلغرام، اليوم الاثنين، وأفادت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن مكاتب خدمة الأمن الاتحادية المحلية، بأن إجراءات مماثلة اتُخذت في منطقتي فورونيج وموسكو.
ووصفت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، بشكل منفصل، الوضع في البلاد بأنه مستقر.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وصل إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث تفقد مركز قيادة قوات "الغرب" الروسية على الخطوط الأمامية.#روسيا #فيديو #ريل #تريند #وزير_الدفاع_الروسي #شويغو #اكسبلور pic.twitter.com/Ukvyefoja5
— RTARABIC (@RTarabic) June 26, 2023
وفُرضت إجراءات مكافحة الإرهاب في المناطق الثلاث، يوم السبت، تزامنًا مع تحرك رتل من مرتزقة فاغنر باتجاه موسكو، وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.
كما عرضت وسائل إعلام حكومية روسية، يوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وهو يزور مركزًا للقيادة العسكرية، في أول ظهور من نوعه منذ تمرد فاغنر نهاية الأسبوع. ولا يوجد ما يشير إلى مكان أو وقت تصوير المقطع.
وكان زعيم مجموعة مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوجين، قد انتقد شويغو ووصفه بأنه شرير وطالب بإقالته، وأمر مقاتليه بالتقدم نحو موسكو.
ولا يزال مكان وجود بريغوجين غير معلوم حتى الآن، وأعلن يوم السبت الماضي أنه سيغادر إلى بيلاروسيا.