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إلغاء إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو

اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إلغاء إجراءات مكافحة الإرهاب، التي فُرضت في العاصمة الروسية، خلال ما وصفته السلطات يوم السبت بأنه “تمرد مسلح” نظمته مجموعة مرتزقة فاغنر، بزعامة يفغيني بريغوجين.

استقرار الوضع في روسيا

جاء إعلان سوبيانين في بيان نُشر على تطبيق تلغرام، اليوم الاثنين، وأفادت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن مكاتب خدمة الأمن الاتحادية المحلية، بأن إجراءات مماثلة اتُخذت في منطقتي فورونيج وموسكو.

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ووصفت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، بشكل منفصل، الوضع في البلاد بأنه مستقر.

أول ظهور لوزير الدفاع الروسي

وفُرضت إجراءات مكافحة الإرهاب في المناطق الثلاث، يوم السبت، تزامنًا مع تحرك رتل من مرتزقة فاغنر باتجاه موسكو، وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

كما عرضت وسائل إعلام حكومية روسية، يوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وهو يزور مركزًا للقيادة العسكرية، في أول ظهور من نوعه منذ تمرد فاغنر نهاية الأسبوع. ولا يوجد ما يشير إلى مكان أو وقت تصوير المقطع.

حرب فاغنر مع شويغو

وكان زعيم مجموعة مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوجين، قد انتقد شويغو ووصفه بأنه شرير وطالب بإقالته، وأمر مقاتليه بالتقدم نحو موسكو.

ولا يزال مكان وجود بريغوجين غير معلوم حتى الآن، وأعلن يوم السبت الماضي أنه سيغادر إلى بيلاروسيا.

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