اللقطات الأولى وكواليس محاكمة ترامب بقضية الوثائق السرية

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المحكمة في ميامي للمثول أمام القضاء في محاكمة تاريخية حيث يواجه عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددًا بمقعد البيت الأبيض.

تجمع أنصار ترامب

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، أن هناك العديد من الحشود تنتظر خارج المحكمة، ولكنها أقل بكثير من المتوقع، وهناك إجرءات أمنية مشددة حول المحكمة في ميامي تحسبًا لأي أعمال شغب لأنصار ترامب.

وليس من المتوقع أن يدلي ترامب بأي تصريحات أو تعليقات في قاعة المحكمة ، ومن المقرر أن يدلي بتصريحات في منزله في بيدمينستر بنيو جيرسي ، مساء الثلاثاء، بحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

إجراءات المحاكمة

وقال مصدر في المحكمة لشبكة NBC News إنه سيتم أخذ بيانات ترامب الشخصية، كما سيتم أخذ بصماته إلكترونيًا. وسيتعين على ترامب تقديم بيانات شخصية مثل رقم هاتفه وعنوانه ورقم الضمان الاجتماعي ، كجزء من عملية محاكمته,

قال قائد شرطة ميامي ، ماني موراليس ، يوم الإثنين ، إن المدينة تستعد لاحتمال وجود آلاف المتظاهرين في قاعة المحكمة وتنسق مع كافة الأجهزة الفيدرالية لضمان الحفاظ على السلم والأمان حول المحكمة، وتحسبًا لوقوع أي أعمال شغب.

Great statement by the Trump legal team! pic.twitter.com/egNX4vx58t — MAGS (@TAftermath2020) June 13, 2023

عيد ميلاد ترامب

وقال ترامب لإذاعة محافظة ناطقة بالإسبانية بعد وصوله إلى ميامي قادمًا من منزله الصيفي في نيوجيرسي أمس الاثنين: “لم يحدث شيء كهذا على الإطلاق. لم يحصل مثل حملة المطاردة هذه أبدًا”.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء أمام محكمة في ميامي. والملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين الأربعاء متّهمًا بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى داره في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

اتهامات المحكمة لترامب

ومن المتوقع أن ينفي 37 تهمة تتعلق باحتفاظه بصورة غير قانونية بوثائق سرية وعرقلة جهود استعادتها.

ويُتهم أيضًا بكشف أسرار أمريكية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.وليست تلك المتاعب القانونية الوحيدة للرئيس السابق، إذ يتهم بالاحتيال المالي في نيويورك في قضية من المقرر أن تبدأ جلساتها في مارس القادم.