اللواء الشهري يتفقد سير العمل بوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي تصرف وزير عراقي مع رجل ستيني يثير الجدل وصول أكثر من 744 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس لحظة اندلاع حريق في باخرة فلبينية على متنها 120 شخصًا وصية مؤثرة لحاج سوري قبل وفاته بمكة المكرمة بدء المرحلة الثانية من خدمة حافلات الرياض بـ 9 مسارات جديدة خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات ! منتخب إسبانيا بطلًا لـ دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى بتاريخه لقطات لمشروب ريد بول يفجر زجاج السيارات أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
تفقد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، سير العمل في وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي، للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي يقدمها حرس الحدود لضيوف بيت الله الحرام في ميناء جدة الإسلامي.
وأكد اللواء الشهري تسخير الإمكانات البشرية والتقنية كافة، لخدمة ضيوف الرحمن في المنافد البرية والبحرية، وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يلبي تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله في العناية بالحجاج والتيسير عليهم.
وفي وقت سابق، وقف قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على سير العمل لإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي لهذا العام 1444هـ.
وأكدّ اللواء المربع أن الجوازات سخرّت إمكاناتها كافة، لإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.