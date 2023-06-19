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تسخير كافة الإمكانيات لخدمة الحجاج

اللواء الشهري يتفقد سير العمل بوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
اللواء الشهري يتفقد سير العمل بوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي
المواطن - واس

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تفقد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، سير العمل في وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي، للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي يقدمها حرس الحدود لضيوف بيت الله الحرام في ميناء جدة الإسلامي.

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إجراءات ميسرة

وأكد اللواء الشهري تسخير الإمكانات البشرية والتقنية كافة، لخدمة ضيوف الرحمن في المنافد البرية والبحرية، وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يلبي تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله في العناية بالحجاج والتيسير عليهم.

تسخير كافة الإمكانيات

وفي وقت سابق، وقف قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على سير العمل لإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي لهذا العام 1444هـ.

وأكدّ اللواء المربع أن الجوازات سخرّت إمكاناتها كافة، لإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

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