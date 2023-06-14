اللواء المربع يقف على إنهاء إجراءات الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي

وقف قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، على سير العمل لإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي لهذا العام 1444 هـ.

وأكدّ اللواء المربع أن الجوازات سخرّت إمكاناتها كافة، لإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.