Icon

أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان Icon رياح البوارح ترفع أعداد مراجعي المستشفيات Icon إقبال كبير على شراء الأضاحي ببريدة مع قرب عيد الأضحى Icon جريميو يوضح حقيقة اعتزال سواريز Icon تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني Icon الاتفاق يُنافس النصر على صفقة ساديو ماني Icon المسجد النبوي يتهيأ لاستقبال المصلين في آخر جمعة قبل مغادرة الحجاج Icon الليرة التركية تتجه لأسوأ هبوط بعد رفع سعر الفائدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الدوق هنري Icon مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سجلت 25.2015 ليرة مقابل الدولار

الليرة التركية تتجه لأسوأ هبوط بعد رفع سعر الفائدة

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
الليرة التركية تتجه لأسوأ هبوط بعد رفع سعر الفائدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

الليرة التركية اتجهت نحو أسوأ هبوط لها في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة للتخفيف من وطأة التضخم الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ عدة سنوات، في الوقت الذي ارتفع فيه العجز التجاري التركي إلى 12.5 مليار دولار في مايو الماضي.

سعر الليرة التركية اليوم

وبحسب موقع cnbc تراجع سعر الليرة التركية اليوم بنسبة تصل إلى 2.8% وسجلت مستوى قياسيًا متدنيًا جديدًا في مستهل التعاملات مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة أمس الخميس.

قد يهمّك أيضاً
6 معلومات عن عملية تبريد الطرق في السعودية

6 معلومات عن عملية تبريد الطرق في السعودية

انقسام بين جماهير الاتحاد بشأن مصير أحمد حجازي

انقسام بين جماهير الاتحاد بشأن مصير أحمد حجازي

وبلغت الليرة التركية في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق أمس الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي هذا العام.

رفع سعر الفائدة الأساسي

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.

عجز الميزان التجاري

من جهة أخرى أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الجمعة 23 يونيو  أن عجز التجارة الخارجية بلغ 12.527 مليار دولار في مايو أيار، بارتفاع 17.6% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت البيانات أن صادرات تركيا ارتفعت 14.4% إلى 21.66 مليار دولار في مايو أيار بينما زادت الواردات 15.5% إلى 34.19 مليار دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم