الليرة التركية تتجه لأسوأ هبوط بعد رفع سعر الفائدة

الليرة التركية اتجهت نحو أسوأ هبوط لها في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة للتخفيف من وطأة التضخم الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ عدة سنوات، في الوقت الذي ارتفع فيه العجز التجاري التركي إلى 12.5 مليار دولار في مايو الماضي.

سعر الليرة التركية اليوم

وبحسب موقع cnbc تراجع سعر الليرة التركية اليوم بنسبة تصل إلى 2.8% وسجلت مستوى قياسيًا متدنيًا جديدًا في مستهل التعاملات مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة أمس الخميس.

وبلغت الليرة التركية في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق أمس الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي هذا العام.

رفع سعر الفائدة الأساسي

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.

عجز الميزان التجاري

من جهة أخرى أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الجمعة 23 يونيو أن عجز التجارة الخارجية بلغ 12.527 مليار دولار في مايو أيار، بارتفاع 17.6% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت البيانات أن صادرات تركيا ارتفعت 14.4% إلى 21.66 مليار دولار في مايو أيار بينما زادت الواردات 15.5% إلى 34.19 مليار دولار.