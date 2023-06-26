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يعقد أيام 8 و9 و10 من ذي الحجة

المؤتمر الصحفي للحج اليوم بـ 3 متحدثين

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
المؤتمر الصحفي للحج اليوم بـ 3 متحدثين
المواطن - واس

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تعقد وزارة الداخلية في تمام الساعة 7:45مساءً من أيام 8-9-10 من ذي الحجة الموافق 26-27-28 يونيو؛ المؤتمر الصحفي اليومي للحج لعام 1444-2023 الذي يشارك فيه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية والمتحدثان الرسميان لوزارتي الحج والعمرة، والصحة.

وسيتم نقل المؤتمر الصحفي مباشرة عبر القنوات التلفزيونية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام، بالإضافة إلى منصات وزارة الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي الافتراضي VPC على الرابط الإلكتروني –اضغط هنا

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