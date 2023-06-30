Icon

طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الدمام وصلالة Icon أسماء الأسد تحتفل بتخرج ابنها في موسكو Icon المتعجلون من ضيوف برنامج خادم الحرمين ينهون رمي الجمرات Icon تشغيل قطار الحرمين على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج Icon قصف قاعدة جوية شرق ليبيا تنتشر بها قوات فاغنر Icon إسرائيل تطالب المغرب بتسليمها شخصًا متهمًا بتفجير منشاة صحية Icon موعد فتح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية Icon اشتعال النيران بـ 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا Icon موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن Icon في طواف الوداع 4 إرشادات لضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
4951 حاجًّا وحاجة من 92 دولة

المتعجلون من ضيوف برنامج خادم الحرمين ينهون رمي الجمرات

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
المتعجلون من ضيوف برنامج خادم الحرمين ينهون رمي الجمرات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع بقية الجهات الأخرى.

رمي الجمرات

قد يهمّك أيضاً
ضبط 4 يمنيين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين في صامطة

ضبط 4 يمنيين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين في صامطة

مانشستر سيتي يوافق على رحيل برناردو سيلفا

مانشستر سيتي يوافق على رحيل برناردو سيلفا

رمي الجمرات

واستهل الحجاج البالغ عددهم 4951 حاجًّا وحاجة من 92 دولة من مختلف دول قارات العالم رمي الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة حيث تمكنوا من الرمي براحة تامة، وفي وقت يسير بتوفيق من الله عز وجل، ثم بفضل التنظيم لمنطقة الجمرات حيث اتسمت حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي.
وتوجه حجاج البرنامج نحو الحرم المكي الشريف لتأدية منسك طواف الوداع.

رمي الجمرات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير
السعودية اليوم

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في...

السعودية اليوم
طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة
السعودية اليوم

طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال
السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22...

السعودية اليوم
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم
مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

مسابقة لاختيار العروض المشارِكة في مهرجان الرياض...

السعودية اليوم
إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض
السعودية اليوم

إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه...

السعودية اليوم
السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في ترويج المخدرات
أخبار رئيسية

السجن 20 عاماً لمواطن استغل عائلته في...

أخبار رئيسية
“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
السعودية اليوم

“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في...

السعودية اليوم