طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الدمام وصلالة أسماء الأسد تحتفل بتخرج ابنها في موسكو المتعجلون من ضيوف برنامج خادم الحرمين ينهون رمي الجمرات تشغيل قطار الحرمين على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج قصف قاعدة جوية شرق ليبيا تنتشر بها قوات فاغنر إسرائيل تطالب المغرب بتسليمها شخصًا متهمًا بتفجير منشاة صحية موعد فتح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية اشتعال النيران بـ 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن في طواف الوداع 4 إرشادات لضيوف الرحمن
أنهى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع بقية الجهات الأخرى.
واستهل الحجاج البالغ عددهم 4951 حاجًّا وحاجة من 92 دولة من مختلف دول قارات العالم رمي الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة حيث تمكنوا من الرمي براحة تامة، وفي وقت يسير بتوفيق من الله عز وجل، ثم بفضل التنظيم لمنطقة الجمرات حيث اتسمت حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي.
وتوجه حجاج البرنامج نحو الحرم المكي الشريف لتأدية منسك طواف الوداع.