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لتأدية مناسكهم في طمأنينة وسلام

المحيميد: الحجاج سيجدون ما يسرهم من خدمات

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
المحيميد: الحجاج سيجدون ما يسرهم من خدمات
المواطن - فريق التحرير

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أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، أن ضيوف الرحمن سيجدون ما يسرهم من خدمات جليلة تم تجهيزها على أرض الواقع لخدمتهم والتيسير عليهم ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة وسلام.

جاء بالتزامن مع إطلاق الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي الشريف مع موسم الحج التي تعد الأكبر في تاريخها.

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الحكومة بالمرصاد

وقال السديس خلال إطلاقه الخطة التشغيلية إن السعودية تشرفت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- وهي تعنى بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن حكومة السعودية بالمرصاد ورجال أمنها عيون ساهرة لخدمة الحرمين وتأمين الحجاج.

وأضاف أن وزارة الحج والعمرة ورئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين تبذل كل ما في جهدها لخدمة هذا الضيف الذي هو ضيف الرحمن وهذا هو أهم ما ينبغي أن تركز عليه خطتنا فهذا هو اهتمام دولتنا حفظها الله بالإنسان وخاصة ضيوف الرحمن.

أحدث التقنيات

ولفت إلى أن المحورية في خدمة ضيف الرحمن هي العناية بالإنسان والمكان والبيئة والأمن والصحة والسلامة مع تحقيق الجودة والتميز والأنسنة والأتمتة في كل الأعمال وكذلك التناغم والتنسيق والشراكة والتكامل مع جميع الجهات ولاسيما وزارة الحج ووزارة الداخلية وشركاء النجاح.

وأكد السديس أن الإعمار والتوسعات شواهد تأريخية على قيام المملكة بواجبها الشرعي في خدمة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن موسم حج 1444 يشهد أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في الحرمين وتأتي هذه الخطة امتدادًا للنجاحات العظيمة، والإنجازات المديدة التي سطرتها قيادتنا الرشيدة

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