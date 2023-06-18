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حتى 28 ذو القعدة

المدة الزمنية لقضاء طواف القدوم موسم حج 1444 هـ

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
المدة الزمنية لقضاء طواف القدوم موسم حج 1444 هـ
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المدة الزمنية لطواف القدوم خلال الفترة من غرة ذي القعدة إلى 28 ذو القعدة 1444هـ.

وقالت رئاسة الحرمين، عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن المدة الزمنية لطواف القدوم خلال الفترة من غرة ذي القعدة إلى 28 ذو القعدة 1444هـ، هي 50 دقيقة.

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أداء طواف القدوم

ونفذت شركة مطوفي حجاج الدول العربية برنامج “التطويف المركزي” في موسم حج 1444 من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية، بإشراف المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج.

وأوضح المشرف على البرنامج في المجلس التنسيقي الدكتور عثمان قزاز، أن البرنامج ينظم استقبال الحجاج بعد قدومهم من الخارج واصطحابهم لأداء طواف القدوم، مبينًا أن البرنامج بدأ منذ 14 عامًا لكنه في كل عام يشهد توسعًا وتحديثًا بعد تجاوب شركات الطوافة وبعثات حجاج الخارج معه.

وكشف عن إطلاقهم لتطبيق خاص بالبرنامج يسمى “تطبيق المطوف” وهو ينظم استقبال وتفويج الحجاج من وإلى المسجد الحرام، وإرشادهم بالطريقة الصحيحة لأداء طواف القدوم.

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