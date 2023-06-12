المدن الساحلية تصيب سكانها بالكسل والتعب

الهلال يعرض على نيمار 750 مليون يورو اجتماع مرتقب لـ البنك المركزي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية غلطة سراي يتوصل لاتفاق مع تاليسكا السعودية تولي اهتمامًا لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا تدشين منصة جود إكرام الموتى ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس عبدالعزيز الفيصل يهنئ الأهلي المصري باللقب الإفريقي 12 مروجًا للمخدرات بتبوك في قبضة الأمن
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر يكون أفضل بكثير من مدينة ساحلية.
وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه لو كانت درجة الحرارة في مدينة بعيدة عن البحر 40 درجة مئوية، ستكون الرطوبة النسبية بها 20% فقط، أما لو كانت درجة الحرارة في مدينة ساحلية 40 فالرطوبة النسبية 80%.
ولفت إلى أن السبب في الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من مدينة ساحلية، هو أن قدرة الجسم على التعرق في مدن ساحلية مفعمة بالرطوبة أقل من المدن البعيدة عن البحر الجافة.
وتابع “بالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم في سكان السواحل خاصة في الصيف التي حُرمت نسبيًا أو كليًا من التبريد الذاتي عبر التعرق؛ فيشعر الإنسان بالضجر والملل والكسل والإنهاك، بل وسرعة الانفعال، ويؤدي هذا إلى قلة الإنتاج مقارنة بإنسان المناطق الحارة الجافة.
وأكد المسند أنه لا بد من أخذ الرطوبة النسبية كعامل يؤثر في كفاءة عملية تبريد الجسم، وهذه تُسمى درجة الحرارة الحقيقية.