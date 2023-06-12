المدن الساحلية تصيب سكانها بالكسل والتعب

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر يكون أفضل بكثير من مدينة ساحلية.

وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه لو كانت درجة الحرارة في مدينة بعيدة عن البحر 40 درجة مئوية، ستكون الرطوبة النسبية بها 20% فقط، أما لو كانت درجة الحرارة في مدينة ساحلية 40 فالرطوبة النسبية 80%.

الإحساس بالراحة

ولفت إلى أن السبب في الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من مدينة ساحلية، هو أن قدرة الجسم على التعرق في مدن ساحلية مفعمة بالرطوبة أقل من المدن البعيدة عن البحر الجافة.

وتابع “بالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم في سكان السواحل خاصة في الصيف التي حُرمت نسبيًا أو كليًا من التبريد الذاتي عبر التعرق؛ فيشعر الإنسان بالضجر والملل والكسل والإنهاك، بل وسرعة الانفعال، ويؤدي هذا إلى قلة الإنتاج مقارنة بإنسان المناطق الحارة الجافة.

وأكد المسند أنه لا بد من أخذ الرطوبة النسبية كعامل يؤثر في كفاءة عملية تبريد الجسم، وهذه تُسمى درجة الحرارة الحقيقية.