Icon

الهلال يعرض على نيمار 750 مليون يورو Icon اجتماع مرتقب لـ البنك المركزي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة Icon الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية Icon غلطة سراي يتوصل لاتفاق مع تاليسكا Icon السعودية تولي اهتمامًا لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا Icon تدشين منصة جود إكرام الموتى Icon ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك Icon بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس Icon عبدالعزيز الفيصل يهنئ الأهلي المصري باللقب الإفريقي Icon 12 مروجًا للمخدرات بتبوك في قبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نظرًا لارتفاع درجة حرارة أجسامهم

المدن الساحلية تصيب سكانها بالكسل والتعب

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
المدن الساحلية تصيب سكانها بالكسل والتعب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر يكون أفضل بكثير من مدينة ساحلية.

وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه لو كانت درجة الحرارة في مدينة بعيدة عن البحر 40 درجة مئوية، ستكون الرطوبة النسبية بها 20% فقط، أما لو كانت درجة الحرارة في مدينة ساحلية 40 فالرطوبة النسبية 80%.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في بلدية الرس عبر جدارات

وظائف شاغرة في بلدية الرس عبر جدارات

اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

الإحساس بالراحة

ولفت إلى أن السبب في الإحساس بالراحة في مدينة بعيدة عن البحر أفضل بكثير من مدينة ساحلية، هو أن قدرة الجسم على التعرق في مدن ساحلية مفعمة بالرطوبة أقل من المدن البعيدة عن البحر الجافة.

وتابع “بالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم في سكان السواحل خاصة في الصيف التي حُرمت نسبيًا أو كليًا من التبريد الذاتي عبر التعرق؛ فيشعر الإنسان بالضجر والملل والكسل والإنهاك، بل وسرعة الانفعال، ويؤدي هذا إلى قلة الإنتاج مقارنة بإنسان المناطق الحارة الجافة.

وأكد المسند أنه لا بد من أخذ الرطوبة النسبية كعامل يؤثر في كفاءة عملية تبريد الجسم، وهذه تُسمى درجة الحرارة الحقيقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة...

السعودية اليوم
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار
مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في انقلاب قطار بالهند
العالم

مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في...

العالم
“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى 475 مليون ريال
السوق

“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى...

السوق
الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون
تقارير

الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل...

تقارير
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
السعودية اليوم

أشهر أساليب غش شركات المقاولات

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا