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المراعي تعلن عن وظائف في 7 مدن

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
المراعي تعلن عن وظائف في 7 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في كل من (الرياض، حائل، الخرج، الدمام، خميس مشيط، الخبر، جدة) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– مدير هندسي
– مدرب تقني
– مخطط سلسلة التوريد
– قائد فريق
– مدير التسويق التجاري
– مسؤول إطفاء
– مدير هندسي أول
– مدير فريق أول
– مسؤول تقني التعبئة والتغليف
– مدير تنفيذي للعملاء
– تنفيذي حسابات رئيسية
– كبير البيطريين
– إداري نظم تقنية المعلومات
– محلل نظم
– مدير مجموعة منتجات
– مساعد قائد فريق المشتريات
– مسؤول البيع بالجملة
– مهندس تخطيط
– مدير التدقيق الداخلي
– محلل الأمن والجودة
– أخصائي الاستدامة
– مدير أنظمة تقنية المعلومات

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وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس

المزايا:

– رواتب تنافسية.
– مكافأة أداء تقديرية.
– بدل سكن.
– تغطية طبية.
– إجازات سنوية.
– مزايا أخرى.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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