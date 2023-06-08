المراعي تعلن عن وظائف في 7 مدن

أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في كل من (الرياض، حائل، الخرج، الدمام، خميس مشيط، الخبر، جدة) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– مدير هندسي

– مدرب تقني

– مخطط سلسلة التوريد

– قائد فريق

– مدير التسويق التجاري

– مسؤول إطفاء

– مدير هندسي أول

– مدير فريق أول

– مسؤول تقني التعبئة والتغليف

– مدير تنفيذي للعملاء

– تنفيذي حسابات رئيسية

– كبير البيطريين

– إداري نظم تقنية المعلومات

– محلل نظم

– مدير مجموعة منتجات

– مساعد قائد فريق المشتريات

– مسؤول البيع بالجملة

– مهندس تخطيط

– مدير التدقيق الداخلي

– محلل الأمن والجودة

– أخصائي الاستدامة

– مدير أنظمة تقنية المعلومات

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– مكافأة أداء تقديرية.

– بدل سكن.

– تغطية طبية.

– إجازات سنوية.

– مزايا أخرى.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا