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تم دعمها بالكوادر الطبية و الفنية والإدارية

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٤ مساءً
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
المواطن - واس

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تُقدم مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، جهوداً طبيةً وعنايةً فائقةً لضيوف الرحمن، التي تنفذها وزارة الصحة ممثلة في صحة جدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ.

وأوضحت صحة جدة أن المراكز تم دعمها بعدد من الكوادر الطبية و الفنية والإدارية من مختلف التخصصات والفئات التي تعمل على مدار الساعة في أربعة مراكز طبية وصالات استقبال الحجاج بمجمع صالات الحج والعمرة، و الصالتين الشمالية، وصالة رقم 1 ، لتطبيق الاشتراطات الصحية على جميع القادمين.

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أعداد القوى العاملة

وبينت أن عدد القوى العاملة بلغ 673 موظفاً وموظفة ، وتم توفير غرف إنعاش قلبي رئوي عالية التجهيز، وغرف عزل مجهزة، وعيادات طبية، وغرف تنويم للمرضى في جميع المراكز ، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف عالية التجهيز، وسيارات إسعاف مخصصة لنقل حالات الأمراض المعدية.

ولاحتمالية حدوث إصابات الإجهاد الحراري و إصابات ضربات الشمس في موسم الحج؛ أفادت صحة جدة أنه تم توفير مراوح رذاذ للتعامل مع هذه الحالات، وتشكيل فرق الاستجابة والتدخل السريع، موزعة على صالات المطار، تعمل على مدار الساعة، مدربة للتعامل مع حالات الاشتباه لأي مرض معدي لاسمح الله بصورة عاجلة، وفق مسارات آمنة و مخصصة وتحويلها إلى المستشفى.

حملات تطعيم

كما دشّنت مراكز المراقبة الصحية بالمطار حملة تطعيم ضد الإنفلونزا والحمى المخية الشوكية في جميع المراكز الطبية للعاملين بالمطار ،كما سخرت المراكز الطبية فرق تفتيش صحي داخل الطائرات للتأكد من اصطحاب الطائرات شهادات تثبت رش الطائرة بالمبيدات الحشرية الصحية القادمة من الدول المصنفة، والتحقق من طاقم الطائرة عن الحالة الصحية لجميع الحجاج داخل الطائرة أثناء فترة الرحلة.

وأوصت صحة جدة جميع الحجاج بالبعد عن أشعة الشمس بشكل مباشر، و الإكثار من شرب السوائل، والمداومة على غسل اليدين بشكل مستمر والنظافة الشخصية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية ولبس الكمام في الأماكن المزدحمة.

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