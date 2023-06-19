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المرصد الحضري لمنطقة القصيم ينتهي من إجراءات المسح الميداني

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
المرصد الحضري لمنطقة القصيم ينتهي من إجراءات المسح الميداني
المواطن - فريق التحرير

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أنهت أمانة منطقة القصيم متمثلةَ في المرصد الحضري كافة الإجراءات الخاصة بالمسوحات الميدانية بمحافظات المنطقة في الخميس الموافق 26/11/1444هـ وقد بدأ العمل بمدينة بريدة ثم باقي المحافظات المعنية تباعًا.

فريق متخصص من الباحثين والباحثات

وشمل المسح الميداني حوالي ثمانية ألف أسرة معيشية بمحافظات منطقة القصيم، وقام بالمسح فريق عمل متخصص من الباحثين والباحثات وفريق بحث ميداني تطوعي حيث قاموا في تجميع البيانات من الأسر المعيشية في كافة محافظات المنطقة، مما ساهم في إنجاح عملية المسح الميداني.

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ومن خلال المسح الميداني وتجميع البيانات بدأ المختصين بالمرصد الحضري بتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات الخاصة بالمسوح الميدانية .

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