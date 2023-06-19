حكيم زياش يتفق مع النصر السديس: مبادرة حفاوة تبرز عناية الدولة بالحجاج والقاصدين مهلة لملاك الكائنات الفطرية غير النظامية المرصد الحضري لمنطقة القصيم ينتهي من إجراءات المسح الميداني ضبط مروج مخدرات بحائل وإحباط تهريب قات في عسير الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا طقس مستقر خلال موسم الحج ودرجات الحرارة تصل لـ 45 ضبط 61 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي توقيع 24 اتفاقية في منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي المياه الوطنية تنفذ 3 مشاريع جديدة بالدمام والجبيل وحفر الباطن
أنهت أمانة منطقة القصيم متمثلةَ في المرصد الحضري كافة الإجراءات الخاصة بالمسوحات الميدانية بمحافظات المنطقة في الخميس الموافق 26/11/1444هـ وقد بدأ العمل بمدينة بريدة ثم باقي المحافظات المعنية تباعًا.
وشمل المسح الميداني حوالي ثمانية ألف أسرة معيشية بمحافظات منطقة القصيم، وقام بالمسح فريق عمل متخصص من الباحثين والباحثات وفريق بحث ميداني تطوعي حيث قاموا في تجميع البيانات من الأسر المعيشية في كافة محافظات المنطقة، مما ساهم في إنجاح عملية المسح الميداني.
ومن خلال المسح الميداني وتجميع البيانات بدأ المختصين بالمرصد الحضري بتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات الخاصة بالمسوح الميدانية .