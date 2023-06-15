المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خطة كييف لقتل أكبر عدد ممكن من الروس مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو والكوكايين بجدة القمر يقترن بالثريا فجر الغد تدشين أولى رحلات الحجاج اليمنيين إلى جدة والمدينة المنورة السبت تطورات مفاوضات النصر وويليام كارفاليو العثور على أول جثة للبريطانيين المفقودين بالبحر الأحمر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة نصائح وشروط مهمة لاختيار أضحية عيد الأضحى جوائز مالية روسية لتدمير دبابات ليوبارد الغربية
أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%) لتصل إلى 4%، بما يتوافق مع التوقعات.
ووفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 4.00% و 4.25% و 3.5% على التوالي.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي يستعد للزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة للمرة في حملته غير المسبوقة للتشديد النقدي، ما يرفع حجم التشديد النقدي منذ يوليو الماضي إلى 425 نقطة أساس؛ وهو سيناريو يشير العديد من صانعي السياسة إلى أنهم قد يدعمونه.
يذكر أن التضخم في منطقة اليورو على نحو مفاجئ الشهر الماضي، بينما سجل مقياسه الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.3%. لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حذرت من أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد.