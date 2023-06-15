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وصلت إلى 4% بما يتوافق مع التوقعات

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%) لتصل إلى 4%، بما يتوافق مع التوقعات.

ووفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 4.00% و 4.25% و 3.5% على التوالي.

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توقعات بالزيادة

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي يستعد للزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة للمرة في حملته غير المسبوقة للتشديد النقدي، ما يرفع حجم التشديد النقدي منذ يوليو الماضي إلى 425 نقطة أساس؛ وهو سيناريو يشير العديد من صانعي السياسة إلى أنهم قد يدعمونه.

Saib Bankولا يمكن استبعاد الزيادة مرة أخرى في الاجتماع التالي، في سبتمبر، خاصة إذا كانت التوقعات ربع السنوية المحدثة تظهر استمرار التضخم لفترة أطول. لكن التعهد بذلك في هذا المنعطف سيكون مفاجأة.

يذكر أن التضخم في منطقة اليورو على نحو مفاجئ الشهر الماضي، بينما سجل مقياسه الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.3%. لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حذرت من أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد.

 

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