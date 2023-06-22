المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة إلى 650 نقطة أساس، أي بزيادة لتصل إلى 15% ، وهو أقل كثيرًا من التوقعات البالغة 20 %.

وذلك في إشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قَبِل بالسياسة المالية التقليدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة.

تعيينات جديدة

وفي وقت سابق، توقع اقتصاديون أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بشكل حاد اليوم، بعد تعيين حفيظة غاية أركان كرئيسة جديدة للبنك المركزي التركي.

يذكر أن التضخم كان قد وصل إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.5% في أكتوبر، قبل أن ينخفض إلى أقل من 40% الشهر الماضي.

وكانت وكالة موديز، قد ذكرت أن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية سيكون أمرًا إيجابيًا لتصنيفها الائتماني.

بنك إنجلترا

كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي الخميس، إلى 50 نقطة أساس بنسبة 5% .

وتمثل البيانات التى تم الكشف عنها، بالأمس الشهر الرابع على التوالى الذى تتجاوز فيه ارتفاعات الأسعار التوقعات، مما زاد من قتامة الوضع بالنسبة لواضعى الأسعار ولحكومة ريشى سوناك والعديد من الأسر.