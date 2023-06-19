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يتوقع استمرارها حتى السابعة مساء الغد

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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تنبيه لأهالي جازان

ونبّه المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق من اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

الطقس المتوقع

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 45كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30كم/ ساعة تصل إلى 40كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.

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