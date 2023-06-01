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لعدم الاستخدام المفاجئ للمكابح

المرور: اتركوا مسافة كافية مع المركبات الأخرى

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
المرور: اتركوا مسافة كافية مع المركبات الأخرى
المواطن - فريق التحرير

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دعت الإدارة العامة للمرور، الجميع إلى ترك مسافة كافية بينهم وبين المركبة التي أمامهم، حتى لا تضطر للاستخدام المفاجئ للمكابح، من أجل قيادة آمنة.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها “لتجنب الاصطدام المفاجئ كن حذرًا قبل الضغط على المكابح”.

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حالات مخالفات مرورية

وكانت إدارة المرور أعلنت في وقت سابق، عن البدء في رصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد، وذلك عن طريق تفعيل الرصد الآلي لها.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن المخالفات تأتي على النحو التالي:

  • عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية، التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  • تنظيمات السير على الطريق.
  • قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.
  • وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
  • تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
  • القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة، أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.

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