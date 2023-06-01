المرور: اتركوا مسافة كافية مع المركبات الأخرى

دعت الإدارة العامة للمرور، الجميع إلى ترك مسافة كافية بينهم وبين المركبة التي أمامهم، حتى لا تضطر للاستخدام المفاجئ للمكابح، من أجل قيادة آمنة.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها “لتجنب الاصطدام المفاجئ كن حذرًا قبل الضغط على المكابح”.

حالات مخالفات مرورية

وكانت إدارة المرور أعلنت في وقت سابق، عن البدء في رصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد، وذلك عن طريق تفعيل الرصد الآلي لها.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن المخالفات تأتي على النحو التالي: