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3 خطوات عبر أبشر

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة غدًا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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نوهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس الموافق 26 ذو القعدة 1444هـ.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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