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لوحات غير واضحة وقيادة على الأرصفة أبرزها

المرور يفعِّل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات الأحد

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
المرور يفعِّل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات الأحد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة المرور عن البدء في رصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد، وذلك عن طريق تفعيل الرصد الآلي لها.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن المخالفات تأتي على النحو التالي:

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  • عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية، التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  • تنظيمات السير على الطريق.
  • قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.
  • وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
  • تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
  • القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة، أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.

جهود المرور

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