المرور يفعِّل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات الأحد

أعلنت إدارة المرور عن البدء في رصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد، وذلك عن طريق تفعيل الرصد الآلي لها.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن المخالفات تأتي على النحو التالي:

عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.

عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية، التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

تنظيمات السير على الطريق.

قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.

وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.

تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.

القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة، أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.



جهود المرور