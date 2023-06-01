المرور يفعِّل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات الأحد

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أعلنت إدارة المرور عن البدء في رصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد، وذلك عن طريق تفعيل الرصد الآلي لها.
وأوضحت إدارة المرور في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن المخالفات تأتي على النحو التالي:
وتقدم الإدارة العامة للمرور جهودًا حثيثة لسلامة الجميع، كما تتابع كل البلاغات التي ترد لها للحد من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.