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المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر ينتهي غدًا

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر ينتهي غدًا
المواطن - فريق التحرير

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دعت منصة أبشر المواطنين إلى المشاركة في المزاد الإلكتروني للوحات المميزة الذي تطرحه الإدارة العامة للمرور، وذلك للحصول على لوحة مميزة لمركباتهم بكل سهولة.

وأوضحت المنصة عبر إنفوجراف صادر عنها أن المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر الذي بدأ اليوم الأربعاء، ينتهي غدًا الخميس في تمام الساعة الـ10 مساء.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت منصة أبشر إلى أن طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني تتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت في وقت سابق، عن طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.

تعليمات المزاد الإلكتروني

وأشارت إدارة المرور إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد، وذلك لضمان استكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة وقبل وقت كافٍ من المزاد.

 

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