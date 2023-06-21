مصادرة 7139 إطارًا غير صالح خلال الحملة التفتيشية بالشرقية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 11466.17 نقطة اتفاق مبدئي بين لويس كاسترو والنصر مصدر رئاسي فرنسي: مشاركة ولي العهد في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق جديد المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر ينتهي غدًا فرنسا : السعودية تلعب دورًا مهمًا من أجل ميثاق مالي عالمي جديد ولي العهد يبحث في باريس التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية الهلال يستهدف ضم موراتا ضبط مقيم ومواطن لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي بمكة المكرمة وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في حج 1444
دعت منصة أبشر المواطنين إلى المشاركة في المزاد الإلكتروني للوحات المميزة الذي تطرحه الإدارة العامة للمرور، وذلك للحصول على لوحة مميزة لمركباتهم بكل سهولة.
وأوضحت المنصة عبر إنفوجراف صادر عنها أن المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر الذي بدأ اليوم الأربعاء، ينتهي غدًا الخميس في تمام الساعة الـ10 مساء.
وأشارت منصة أبشر إلى أن طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني تتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وكانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت في وقت سابق، عن طرح لوحات مميزة وفئات جديدة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.
وأشارت إدارة المرور إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد، وذلك لضمان استكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة وقبل وقت كافٍ من المزاد.