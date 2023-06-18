المسؤولون الصينيون أبدوا فتورًا إزاء زيارة بلينكن

أصبح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور الصين منذ خمس سنوات، عندما وصل إلى بكين اليوم الأحد، لعقد اجتماعات لمدة يومين تستهدف عودة العلاقات الصينية الأمريكية مرة أخرى

العلاقات الصينية الأمريكية

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنه بعد أكثر من 7 ساعات ونصف من المحادثات بين بلينكين ووزير الخارجية الصيني تشين جانج، اتفق الجانبان على تحديد موعد زيارة تشين لواشنطن والحفاظ على العلاقات الصينية الأمريكية رفيعة المستوى.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أن الاتفاق على زيارة وزير الخارجية الصيني هي علامة متواضعة على التقدم بعد شهور من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

فتور صيني إزاء بلينكن

وأبدى مسؤولون صينيون فتورًا إزاء زيارة بلينكن، متسائلين عما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى بإخلاص إلى إصلاح العلاقات مع بلادهم.