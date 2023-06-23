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المسجد النبوي يتهيأ لاستقبال المصلين في آخر جمعة قبل مغادرة الحجاج

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
المسجد النبوي يتهيأ لاستقبال المصلين في آخر جمعة قبل مغادرة الحجاج
المواطن - واس

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أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال المصلين في آخر الجمعة قبل مغادرة ضيوف الرحمن لأداء شعيرة الحج وسط منظومة خدمات متكاملة.

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تكثيف الخدمات

وكثفت الوكالة جهودها من خلال تعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد ، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه والسجاد ، ويبلغ عدد الأدوات المستخدمة في أعمال النظافة والتعقيم والتطهير 3 آلاف أداة.

وحرصت على توفير كافة الخدمات حيث هيأت المسجد النبوي بكامل طاقته الاستيعابية من خلال فرش 18 ألف سجادة ،وكذلك مضاعفة الكوادر البشرية لتنظيم حشود ضيوف الرحمن والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصصة للصلاة،كما عملت الوكالة على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة المصلين.

خدمة ذوي الإعاقة

وتولي الوكالة اهتمامًا كبيرًا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم ، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة برايل وترجمة الخطبة بلغة الإشارة ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة .

و لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع المصلين عملت الوكالة على توزيع حافظة ماء زمزم في جميع أنحاء المسجد النبوي، كما سيتم توزيع 80 ألف عبوة ماء زمزم .

ويأتي ذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على توفير كافة الخدمات بأعلى معايير الجودة للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وخشوع.

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