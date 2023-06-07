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تم تزويدها بكافة الاحتياجات الضرورية

المشاعر المقدسة تستعد لاستقبال الحجاج بمخيمات جديدة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
المشاعر المقدسة تستعد لاستقبال الحجاج بمخيمات جديدة
المواطن - واس

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تستعد المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1444هـ، حيث تم الانتهاء من تجهيز المخيمات الجديدة، لتكون أكثر راحة ورفاهية للحجاج، وتزويدها بكافة الاحتياجات الضرورية، لينعم ضيف الرحمن بأداء نسكه بكل يسر وسهولة في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

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خطط تشغيلية

وتواصل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن جهودها وفق الخطط التشغيلية، حيث راعت فيها تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية، وذلك بهدف توفير كل ما يحتاجه الحاج تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

28 مركز للخدمات

وفي السياق ذاته، جهزت أمانة العاصمة المقدسة 28 مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة حسب التوزيع الجغرافي، وتم تزيدها بالأجهزة والآليات والقوى البشرية، فيما أكملت شركات الطوافة استعداداتها من خلال تجهيز مراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، استعداداً لنقل ضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم، حيث تم تجهيز مخيمات حديثة بمواصفات عالمية، تتميز بالعزل للضوء والحرارة ومقاومة للحريق، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وترتبط كل خيمة بنظام تبريد خاص، كما تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية، والخدمات المساندة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، ونوعية في الوجبات الغذائية، وطريقة تقديمها للحجاج، وذلك ارتقاءاً بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام .

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