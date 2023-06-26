تفويج 40% من الحجاج إلى مشعر عرفة مباشرة المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون اكتمال استعدادات مشعر عرفات لاستقبال الحجاج مهمات أمنية وإنسانية لـ الشرطة العسكرية الخاصة لضمان سلامة الحجاج وزير الصحة يتفقد مستشفى القوات المسلحة الميداني في مشعر عرفه 5 حركات مختلفة لقطار المشاعر بناء على مناسك الحج تفويج الحجاج إلى مشعر عرفة في الـ 8 مساءً صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف القدوم بانسيابية وبدون اختناقات حمام الحمى يحلق بدون خوف في محيط الحرم
أكد سعود بن عون أحد منسوبي المركز الوطني للحياة الفطرية، اليوم الإثنين، أن المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون.
وقال سعود بن عون خلال لقائه مع فضائية “الإخبارية”، إن المركز الوطني للحياة الفطرية، عمل خلال الأشهر الماضية على إبعاد قرود البابون عن المشاعر المقدسة والمناطق المحيطة بها.
وأشار إلى أن المركز جهز 10 فرق ميدانية للمتابعة ودراسة أعداد قرود البابون وأماكنها وطرق المعالجة، ولله الحمد أصبحت المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون.
ولفت إلى أن المركز يتابع على مدار الساعة الأمر، من خلال فرقه المختصة ومسؤوليه.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أعلن في فبراير الماضي، البدء بمعالجة تزايد أعداد قرود البابون لإعادة التوازن البيئي وتعزيز جودة الحياة، داعيًا المواطنين لدعمها في حل المشكلة.
ومن أبرز الأضرار الناجمة من قرود البابون ما يلي:
1 ـ مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال.
2 ـ نقل الأمراض والفيروسات.
3 ـ الإخلال بالتوازن البيئي.
4 ـ إتلاف المحاصيل الزراعية.
5 ـ اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.
6ـ تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.
فيديو | سعود بن عون أحد منسوبي المركز الوطني للحياة الفطرية: المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من "قرود البابون" وجهزنا 10 فرق ميدانية للمتابعة
#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/nmmoCVTIri
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023