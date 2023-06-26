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10 فرق ميدانية تتابع الوضع

المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون
المواطن - فريق التحرير

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أكد سعود بن عون أحد منسوبي المركز الوطني للحياة الفطرية، اليوم الإثنين، أن المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون.

وقال سعود بن عون خلال لقائه مع فضائية “الإخبارية”، إن المركز الوطني للحياة الفطرية، عمل خلال الأشهر الماضية على إبعاد قرود البابون عن المشاعر المقدسة والمناطق المحيطة بها.

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المشاعر المقدسة خالية من القرود

وأشار إلى أن المركز جهز 10 فرق ميدانية للمتابعة ودراسة أعداد قرود البابون وأماكنها وطرق المعالجة، ولله الحمد أصبحت المشاعر المقدسة وجبل النور خالية من قرود البابون.

ولفت إلى أن المركز يتابع على مدار الساعة الأمر، من خلال فرقه المختصة ومسؤوليه.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أعلن في فبراير الماضي، البدء بمعالجة تزايد أعداد قرود البابون لإعادة التوازن البيئي وتعزيز جودة الحياة، داعيًا المواطنين لدعمها في حل المشكلة.

أضرار قرود البابون

ومن أبرز الأضرار الناجمة من قرود البابون ما يلي:

1 ـ مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال.

2 ـ نقل الأمراض والفيروسات.

3 ـ الإخلال بالتوازن البيئي.

4 ـ إتلاف المحاصيل الزراعية.

5 ـ اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.

6ـ تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.

 

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