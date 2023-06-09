المعتمرون يؤدون مناسكهم في راحة واطمئنان

وثق مقطع فيديو، لحظات طاهرة بالمسجد الحرام، إذ يؤدي المعتمرون مناسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات، بينما يستعد المصلون لأداء صلاة الجمعة اليوم في أمن وأمان.

نفحات طاهرة

وبين مقطع الفيديو صحن الطواف وهو ممتلئ بالزوار والمعتمرين، في نفحات ونسائم طاهرة.

استعدادات لموسم الحج

يأتي ذلك، في ظل استعدادات أمنية وخدمية مكثفة لموسم الحج هذا العام 1444 هـ، إذ استعرض قبل أيام مجلس شؤون المسجد الحرام، برئاسة مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، بحضور أعضاء المجلس، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وجرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتطرق إلى تعزيز التكامل والتنسيق في خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1444هـ، وعن جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام بما يضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام وتأديتهم نسكهم وعبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

أوضح المحيميد أنه بدعم وحرص من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم من خلال تنفيذ الخطة لموسم الحج، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مؤكدًا على توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات بالمسجد الحرام.