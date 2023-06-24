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اطلع على جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بموسم الحج

المعجب يتفقد جاهزية النيابة العامة بالمشاعر المقدسة ويدشن عدداً من المراكز

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
المعجب يتفقد جاهزية النيابة العامة بالمشاعر المقدسة ويدشن عدداً من المراكز
المواطن - واس

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قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارة تفقدية لمقرات النيابة العامة بالمشاعر المقدسة، يصحبه عدد من قيادات النيابة العامة بمناطق ومحافظات المملكة، حيث اطلع على جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بموسم حج هذا العام 1444هـ.

تدشين عدد من المراكز

ودشّن معاليه عدداً من المراكز منها: مركز القيادة والسيطرة ومركز الإحصاء والمعلومات، وفي نهاية الجولة شكر معالي النائب العام العاملين في الميدان، مؤكداً على تظافر الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل الدؤوب لإنفاذ التوجيهات المسددة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – برفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.

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يذكر أن الزيارات التي قام بها الشيخ المعجب شملت بعض جهات الضبط الميدانية، إضافة إلى الدوائر القضائية التي تباشر العمل العدلي الجزائي في المشاعر المقدسة.

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