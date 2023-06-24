صرف 126 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي المعجب يتفقد جاهزية النيابة العامة بالمشاعر المقدسة ويدشن عدداً من المراكز الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت السديس: حوكمة الأداء لضمان خدمات معيارية وتوفير بيئة إيمانية للحجاج بوتين يتوعد: قائد قوات فاجنر خائن وعقابه سيكون قاسياً مصدر أمني روسي: فاجنر تسيطر على جميع المنشآت العسكرية في فورونيج فاجنر تتهم الجيش الروسي بقصف معسكراتها وموسكو تنفي 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارة تفقدية لمقرات النيابة العامة بالمشاعر المقدسة، يصحبه عدد من قيادات النيابة العامة بمناطق ومحافظات المملكة، حيث اطلع على جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بموسم حج هذا العام 1444هـ.
ودشّن معاليه عدداً من المراكز منها: مركز القيادة والسيطرة ومركز الإحصاء والمعلومات، وفي نهاية الجولة شكر معالي النائب العام العاملين في الميدان، مؤكداً على تظافر الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل الدؤوب لإنفاذ التوجيهات المسددة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – برفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.
يذكر أن الزيارات التي قام بها الشيخ المعجب شملت بعض جهات الضبط الميدانية، إضافة إلى الدوائر القضائية التي تباشر العمل العدلي الجزائي في المشاعر المقدسة.