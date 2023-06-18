المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول لبرامج التدريب (المنتهي بالتوظيف) والذي يستهدف حملة الثانوية العامة والدبلوم – للعمل لدى الشركة الكيميائية الحديثة – وفقاً للتفاصيل التالية:

مزايا التدريب بـ المعهد السعودي التقني للتعدين

– مكافأة شهرية مجزية أثناء التدريب.

– توفير السكن أو بدل سكن.

– توفير المواصلات أو بدل مواصلات.

– توظيف فوري بعد إنتهاء البرنامج.

– رواتب ومزايا تنافسية.

– تأمين طبي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

شروط التقديم بـ المعهد السعودي التقني للتعدين

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي) بحد أدنى 80%.

– أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات من المركز الوطني للقياس بحد أدنى 65%.

– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– ألا يكون قد استفاد من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.

مواعيد التقديم:

– بداية التقديم: الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م.

– نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/12/11هـ الموافق 2023/06/29م.

نبذة عن المعهد السعودي التقني للتعدين:

المعهد السعودي التقني للتعدين (SMP) تم تأسيسة في عام 2012 كشراكة إستراتيجية بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ومؤسسة التدريب التقني والمهني (TVTC) وهو مؤسسة غير ربحية ولها كيانها القانوني والاستقلال المالي بهدف تأهيل وتدريب الشباب السعودي للوظائف الفنية في صناعة التعدين.

رابط التقديم المعهد السعودي التقني للتعدين:

– يمكن التقديم في المعهد السعودي التقني للتعدين خلال الفترة الموضحة أعلاه عبر موقع الشركة الرسمي، عبر الروابط التالية، من خلال الرابط التالي “اضغط هـنـا“.