Icon

إحباط تهريب 400 كيلو من القات في جازان Icon الخريف: توزيع أرباح نصف سنوية عن العام 2023 Icon طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش لمستفيدي الضمان Icon المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن فرص تدريب وتوظيف Icon بدء تنفيذ تجربة تبريد الطرق في المشاعر المقدسة Icon كلية الحرم المكي الشريف تعلن فتح باب القبول لعام 1445هـ Icon إطلاق 36 برنامجًا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج Icon 867 ألف ريال صافي خسائر “العالمية للتأمين” Icon غرفة الرياض تعلن عن وظائف لحملة الثانوية Icon إدراج “جمجوم للأدوية” في السوق الرئيسية الثلاثاء المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
للعمل لدى الشركة الكيميائية الحديثة

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب القبول لبرامج التدريب (المنتهي بالتوظيف) والذي يستهدف حملة الثانوية العامة والدبلوم – للعمل لدى الشركة الكيميائية الحديثة – وفقاً للتفاصيل التالية:

مزايا التدريب بـ المعهد السعودي التقني للتعدين

– مكافأة شهرية مجزية أثناء التدريب.
– توفير السكن أو بدل سكن.
– توفير المواصلات أو بدل مواصلات.
– توظيف فوري بعد إنتهاء البرنامج.
– رواتب ومزايا تنافسية.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

قد يهمّك أيضاً
فك لغز إشارات ورسائل من كائنات فضائية

فك لغز إشارات ورسائل من كائنات فضائية

مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بمنفذ البطحاء

مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بمنفذ البطحاء

شروط التقديم بـ المعهد السعودي التقني للتعدين

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي) بحد أدنى 80%.
– أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات من المركز الوطني للقياس بحد أدنى 65%.
– أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
– ألا يكون قد استفاد من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.

مواعيد التقديم:

– بداية التقديم: الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م.

– نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/12/11هـ الموافق 2023/06/29م.

نبذة عن المعهد السعودي التقني للتعدين:

المعهد السعودي التقني للتعدين (SMP) تم تأسيسة في عام 2012 كشراكة إستراتيجية بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ومؤسسة التدريب التقني والمهني (TVTC) وهو مؤسسة غير ربحية ولها كيانها القانوني والاستقلال المالي بهدف تأهيل وتدريب الشباب السعودي للوظائف الفنية في صناعة التعدين.

رابط التقديم المعهد السعودي التقني للتعدين:

– يمكن التقديم في المعهد السعودي التقني للتعدين خلال الفترة الموضحة أعلاه عبر موقع الشركة الرسمي، عبر الروابط التالية، من خلال الرابط التالي “اضغط هـنـا“.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم