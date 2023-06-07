المعهد الوطني للتدريب الصناعي يعلن فرص تدريب وتوظيف

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة فأعلى.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة 65 فأعلى في القدرات وحاصلاً على درجة 75 فأعلى في الثانوية العامة.

– أن يكون عمر المتقدم ما بين 18-24.

– التسجيل متاح للجنسين ذكور وإناث.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا