المعهد الوطني للتدريب الصناعي يعلن فرص تدريب وتوظيف

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة فأعلى.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة 65 فأعلى في القدرات وحاصلاً على درجة 75 فأعلى في الثانوية العامة.
– أن يكون عمر المتقدم ما بين 18-24.
– التسجيل متاح للجنسين ذكور وإناث.
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– التقديم مُتاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا