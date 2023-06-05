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تنتشر العدوى بالتماس المباشر بمفرزات الأنف والحنجرة

المكورات السحائية ترعب سكان أستراليا

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
المكورات السحائية ترعب سكان أستراليا
المواطن - فريق التحرير

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يعيش سكان مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية حالة من الترقب، بعد وفاة شخص كان يعاني من أعراض المكورات السحائية.

المكورات السحائية

وقالت منظمة الصحة في نيو ساوث ويلز: إن وفاة شخص في الخمسينيات من العمر بسبب المكورات السحائية، بينما يتعافى اثنان من المراهقين في سيدني وشخص في الستينيات من العمر من المرض، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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من المعروف أن التهاب السحايا بالمكورات السحائية هو عدوى جرثومية شديدة للغشاء الذي يغطي الدماغ والحبل الشوكي، وينجم عن الجرثومة النيسرية السحائية، التي تعرف باسم المكورة السحائية وهي تعدي البشر فقط.

وتنتشر العدوى عن طريق التماس المباشر بمفرزات الأنف والحنجرة، حيث يشعر المرضى بالتوعك بشكل عام ويكون لديهم أعراض أخرى تكون خطيرة غالبًا، وذلك استنادًا إلى المنطقة المُصابة.

العلاج المبكر

وتابعت كريستين سيلفي، مديرة الصحة في نيو ساوث ويلز أن المكورات السحائية نادرة، ولكنها قد تكون قاتلة في غضون ساعات إذا تركت من دون علاج.

وأردفت أن العلاج المبكر ينقذ الحياة، لذا من المهم التعرف على الأعراض مبكرًا.

وقالت: إذا ساءت الأعراض بسرعة، فاتصل برقم صفر أو توجه مباشرة إلى أقرب قسم طوارئ، لا تتأخر، مشيرة إلى أن الأطفال دون سن الخامسة والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وتم الإبلاغ عن 19 حالة إصابة بالمكورات السحائية في نيو ساوث ويلز هذا العام.

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