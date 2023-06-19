الملحقية الدينية في بريتوريا تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب إفريقيا ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى حج هذا العام 1444هـ في مطار أو آر تمبو بجوهانسبيرج.

وكان في توديع الضيوف نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في بريتوريا الأستاذ خالد بن حماد الشمري، والملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية م. محمد عبدالسلام عاشور، وموظفو الملحقية الدينية.

شكر خاص من الحجاج

وهذا البرنامج من البرامج السنوية في الحج، التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تحت إشراف مباشر من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وعبر الضيوف عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية على تنفيذ هذا البرنامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها، وأن يتقبل الله منا ومنهم صالح الدعاء.