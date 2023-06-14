الملحم: قدوم باولو ديبالا إلى النصر استمرار لمواسم الفشل السابقة!

وصف الناقد الرياضي عادل الملحم الأنباء المتداولة حول اقتراب النصر من ضم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي بأن الصفقة ستكون استمرارًا لمواسم الفشل السابقة على حد قوله.

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى رغبة النصر منافسة الهلال لضم اللاعب الأرجنتيني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الملحم عبر حسابه في “تويتر” : ” إذا كان صحيحًا ديبالا إلى النصر، فهذا استمرار لمواسم الفشل السابقة، ديبالا لا يختلف عن بيتي مارتينيز، مباراة يلعب وعشر في العيادة”.

الهلال وديبالا

وفي وقت سابق، كشف خورخي أنطون وكيل أعمال اللاعب باولو ديبالا، حقيقة تقدم نادي الهلال بعرض للاعب الأرجنتيني لتعويض صفقة مواطنه ليونيل ميسي.

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى أن الهلال مهتم بضم ديبالا صاحب الـ30 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض صفقة ميسي الذي فضّل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ونقل حساب الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر “تويتر” تصريحات وكيل ديبالا الذي قال: ” باولو لم يتحدث مع أحد، وأنا لم أستقبل أي عروض من أي ناد سعودي، أنا مسؤول عن الاستماع إلى العروض التي تأتي إلى اللاعب، اللاعب حاليًا في إجازة”.

جدير بالذكر أن باولو ديبالا نجح في الفوز بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر الماضي، كما خسر اللاعب نهائي الدوري الأوروبي موسم 2022/2023 لصالح فريق إشبيلية الإسباني.

ويلعب ديبالا مع نادي روما منذ عام 2022 قادمًا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث لعب مع اليوفي 5 سنوات، كما سبق له اللعب في صفوف نادي باليرمو الإيطالي.